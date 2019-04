TMW - Roma, se parte Manolas piace Umtiti: Arsenal in pole position

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kostas Manolas è agli ultimi tre mesi con la maglia della Roma. Il greco verrà, con ogni probabilità, ceduto nel mercato di giugno, con varie società - tra cui Manchester United e Juventus - sulle sue tracce. I giallorossi stanno pensando a un grande colpo per, eventualmente, colmare la falla: si tratta di Samuel Umtiti, del Barcellona.

Non è però un profilo semplice da convincere, sia per l'ingaggio alto sia per una questione di offerte altrui. L'Arsenal è in pole position e ha presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto: 5 milioni subito, 40 per l'eventuale titolo definitivo. Il Barça preferirebbe l'obbligo per cedere il calciatore ed eventualmente investire su De Ligt che, peraltro, sembra molto vicino.