© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto da noi raccolto, l'ala belga Yannick Carrasco ha chiesto la cessione al Dalian che però per ora non vuole lasciarlo andare: l'Arsenal continua ad insistere col club cinese, forte anche di un accordo raggiunto da tempo col giocatore, ansioso di tornare in Europa e di firmare coi Gunners. Ma un'offerta dall'Italia potrebbe anche farlo vacillare: nelle ultime ore è arrivato un sondaggio della Roma per lui, in caso vada via El Shaarawy, sempre in scadenza coi giallorossi.