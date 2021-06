Carrasco: "Il Portogallo provò a reclutarmi quando ero giovane. Ma io mi sento belga al 100%”

vedi letture

Per Yannick Carrasco quella contro il Portogallo non sarà una gara speciale nonostante nel suo corpo scorra per metà sangue lusitano. L’esterno classe ‘93 infatti ha tagliato i ponti con il padre da tempo, togliendo anche Ferreira dal proprio cognome, e con il Portogallo che pure in passato provò a fargli vestire la maglia della nazionale: “La Federcalcio portoghese ha cercato di reclutarmi quando ero giovane. - ha spiegato Carrasco come riporta As.com - Ma ho sempre voluto giocare con il Belgio perché mi sento belga al 100% e per nulla portoghese. Voglio vincere, ma come con tutte le altre squadre, perché voglio portare il Belgio sul tetto d’Europa”.