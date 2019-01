TMW - Roma, sondaggio per De Roon. L'Atalanta risponde picche

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Idea olandese per il centrocampo della Roma, secco no orobico per i giallorossi. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il club capitolino, alla ricerca di un rinforzo in mediana, avrebbe chiesto informazioni all'Atalanta per Marten De Roon. Sondaggio non andato a buon fine: l'olandese è infatti considerato incedibile dai nerazzurri, peraltro fiduciosi sul suo rientro dai problemi alla caviglia che lo hanno interessato dopo il brutto fallo di Romero a fine 2018.