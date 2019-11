TMW - Roma, sospeso il titolo in borsa: possibile comunicato in giornata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sospensione del titolo in borsa dell'AS Roma a causa dell'eccesso di rialzo causato dalle notizie sulla possibile cessione del club da parte di Pallotta nelle mani di Dan Friedkin, è lecito aspettarsi entro la chiusura della giornata di transazioni, un comunicato in cui la società giallorossa spieghi quanto effettivamente stia accadendo o sia accaduto. Per il momento tutto tace dalla sede di Viale Tolstoj, ma visto quanto accaduto qiesta mattina, la Consob avrà chiesto alla Roma di chiarire l'accaduto con un comunicato ufficiale.