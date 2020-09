tmw Roma, sospiro di sollievo per Fonseca: solo crampi per Karsdorp. Ripresa lunedì

Sospiro di sollievo per Paulo Fonseca, che ha già i suoi problemi, e per Rick Karsdorp, uscito al 70' della gara di stasera contro l'Hellas Verona con una smorfia in viso. Solo crampi per l'olandese, nessun problema muscolare: per lui e per i suoi compagni ripresa degli allenamenti lunedì alle ore 10.00. Vedremo se alla seduta parteciperà Dzeko, destinato alla Juventus.