tmw Roma, stagione finita per Smalling: domani ultimo allenamento in giallorosso

La stagione di Chris Smalling è finita a meno di sorprese. Come raccolto da TMW il difensore inglese, per il quale non è stato trovato l'accordo on il Manchester United, si allenerà comunque a Trigoria fino al 3 agosto. Oggi ha fatto scarico con il resto del gruppo che ieri ha giocato e domani sosterrà l'ultimo allenamento in giallorosso.