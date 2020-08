Roma, Smalling non sarà inserito in lista UEFA: non c'è l'accordo con il Manchester United

vedi letture

Non è stato trovato l'accordo fra Roma e Manchester United per Chris Smalling. I Red Devils non sono mai scesi dalla richiesta di 20 milioni più 5 di bonus, la Roma non è andata oltre i 15 milioni. L'accordo non è stato trovato e per questo motivo Fonseca non potrà contare sul difensore inglese in Europa League contro il Siviglia. Lo riporta Sky.