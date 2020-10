tmw Roma, tamponi negativi eccetto Diawara. Allenamento confermato alle 11

vedi letture

Buone notizie per il gruppo squadra della Roma: tutti i tamponi, eccezion fatta per Amadou Diawara, positivo ieri ma senza entrare in contatto coi compagni, sono risultati negativi. I ragazzi di Fonseca scenderanno così regolarmente in campo per l’allenamento mattutino, programmato alle 11.