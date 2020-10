tmw Roma, trattativa in corso con l'Everton per il prestito di Olsen

L'Everton sta trattando l'acquisto in prestito semplice dalla Roma del portiere Robin Olsen. L'affare non è ancora chiuso, ma i club stanno parlando e la dead line per il mercato inglese è alle 24 e non alle 20 come in Italia, dunque c'è più tempo per trovare l'eventuale intesa.