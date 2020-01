TMW - Roma, Zappacosta: "Voltiamo pagina. Tanti infortuni? Sfortuna..."

Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Davide Zappacosta, terzino della Roma, è intervenuto nel corso dell'evento Junior Tim Cup, in corso di svolgimento all'oratorio Santa Silvia e organizzato dalla Lega Serie A. Queste le sue dichiarazioni integrali:

Come procede il recupero e quando sarà il ritorno in campo?

"Procede tutto bene, sono contento dei risultati ottenuti. C'è tanto da lavorare per recuperare massa muscolare, condizione ed esplosività. Sono fiducioso e spero di recuperare il prima possibile. Non c'è una data prefissata. Se potessi tornare domani, tornerei domani".

Com'è l'atmosfera nello spogliatoio alla vigilia del derby?

"C'è molta delusione ma ci può stare di perdere con la Juve. Ora voltiamo pagina e affronteremo il derby".

Come state reagendo dopo tutti questi infortuni?

"Abbiamo sempre reagito a tutti gli infortuni. Purtroppo sono cose che capitano e stanno capitando spesso ma chiunque va in campo dà il suo contributo. Bisogna solo stringere i denti".

Vi preoccupano tutti questi infortuni o è solo sfortuna?

"Penso sia sfortuna, ci sono molti infortuni sia in Italia che in Europa. Non possiamo farci nulla".

Come state preparando il derby?

"Come tante altre partite anche se sappiamo che l'ambiente di Roma ci tiene tanto e quando c'è questa carica questo si riflette anche su di noi. Inoltre, ci sono in palio 3 punti pesantissimi e vogliamo vincerla".

Ai bambini presenti poi il terzino ha parlato così della città di Roma: “La gente riesce a trasmetterti l’amore per la Roma. Viviamo la settimana in modo particolare, ci sentiamo come i tifosi. Cercheremo di vincere".