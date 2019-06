TMW - Romania, Puscas: "Paese fiero di noi. Palermo? Sono dispiaciuto"

Fonte: Dal nostro inviato Dario Ronzulli

La sua doppietta non è bastata alla Romania per evitare la sconfitta contro la Germania nella semifinale dell'Europeo Under 21. Nonostante tutto, George Puscas, attaccante di proprietà del Palermo, è felice per la prestazione della sua nazionale all'Europeo di categoria. Queste le sue parole in zona mista raccolte dall'inviato di TMW: "C'è tanta amarezza perché abbiamo fatto qualcosa di incredibile. La Romania è fiera di noi, abbiamo giocato praticamente in casa perché c'erano tantissimi tifosi rumeni. Questi giorni li ricorderò per sempre, siamo partiti dal basso e nessuno credeva in noi. Abbiamo dato tutto oggi, non posso rimproverare niente a nessuno. Io mi trovo benissimo con i miei compagni, non siamo riusciti ad arrivare in fondo: peccato. Le Olimpiadi? Sì, ma ora lasciateci godere questa soddisfazione. Futuro? Ancora non so niente, devo solo pensare a recuperare dopo questo torneo. Il caos Palermo? Mi dispiace molto, ho cercato di non farmi condizionare da queste notizie durante l'Europeo. Qualcuno si è accorto di me dopo questa partita? Speriamo, aspettiamo le offerte".