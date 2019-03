TMW - Romero: "Non penso al mercato. Al Genoa sono felice"

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Romero, difensore del Genoa, ha parlato a margine dell'evento 'Genoa Tribe Festival'. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "La juve è la squadra più forte d'Italia e vincere contro di loro ci ha dato consapevolezza, adesso vogliamo vincere contro l'Udinese. Abbiamo lavorato bene, con tanta fiducia e dobbiamo continuare così. Siamo tranquilli ma mancano ancora tante partite. Il mio futuro? Sono tranquillo e non ci penso. Come ho detto mancano tante gare alla fine del campionato e penso solo al Genoa. Sono molto felice qui, i tifosi, il mister e i tifosi hanno fiducia in me. Cercheremo di vincere tutte le partite da qui a fine stagione. Contro l'Udinese all'andata ho segnato il mio primo gol col Genoa e in Serie A, poi sono stato espulso quindi è stata una gara molto particolare. Prandelli mi dà tanta fiducia, sono contento di quello che pensa di me. Questo significa che lavoro bene. Il derby è la partita più bella e importante, ancora mancano alcune partite, poi penseremo al derby".