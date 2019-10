Fonte: dal nostro inviato a Trento, Alessandro Rimi

© foto di Antonio Vitiello

In collegamento video con il "Festival dello Sport" in corso in questi giorni a Trento, il campione brasiliano Ronaldo ha parlato anche dell'Inter di oggi. Queste le sue parole, raccolte da TMW: "Vedo grande entusiasmo, speriamo che l'Inter di Conte possa vincere qualcosa".