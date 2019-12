© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sergi Shevchenko, giornalista ucraino di Football Magazine, ha analizzato la sfida di domani fra Atalanta e Shakhtar Donetsk. "Sono due squadre che attaccano molto, tutti in avanti, sia lo Shakhtar che l'Atalanta. Gli arancioneri non devono per forza vincere, basterebbe un pareggio, ma credo che entrambe proveranno a vincere".

Così rischierebbero l'Europa League.

"Vedremo, il City forse non giocherà con i migliori 11".

Lo Shakhtar ha giocato in contropiede, all'andata.

"Forse lo rifarà anche nel primo tempo, perché esiste solo un risultato per l'Atalanta. La difesa nerazzurra lascia delle zone libere che possono essere utili per Taison e Tete".

Chi può vincere?

"Le prime gare erano molto difficili, ora l'Atalanta ha l'esperienza giusta, è più forte di quella di due mesi fa. Sono due squadre di livello simile, pure se è favorita l'italiana. Il risultato che mi aspetto è un pari, con più gol: due a due".