Sacchi: "Conte creda di più in sé stesso. Pirlo sa perfettamente come utilizzare Chiesa"

A margine del Festival dello Sport, Arrigo Sacchi ha rilasciato una intervista ai media presenti per analizzare il calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni: "L'Atalanta gioca un calcio coraggioso, avventuroso e ottimistico. Non sprecano giocatori per rimediare a un errore. Sarri? Può entrare in una squadra anche in corsa, a patto che quella squadra inglobi giocatori idonei alla sua filosofia. Il suo è un calcio armonioso e fare 'squadra' in questo paese è la missione più complicata. Derby di Milano? Mi aspetto una bella gara. Entrambe stanno facendo bene, vorrei vedere una partita bella, senza tatticismi. Conte? È un grande allenatore, deve credere più in se stesso. È un perfezionista, non contempla il fallimento perché proprio non vuole deludere chi ha fiducia in lui. Allenatore emergente? De Zerbi è bravo, ma non c'è solo lui. Ognuno di loro avrebbe più bisogno di maggiore competenza dei dirigenti. Chiesa? Credo che Pirlo abbia voluto Federico perché sa esattamente cosa farne. Guardiola mi diceva che in molti ormai marcano a uomo, ho risposto che l'importante è lo spettacolo, il dominio del gioco, l'entusiasmo".