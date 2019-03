TMW - Samp, CdA finito. Ferrero: "Smentisco tutto. Brutta figura per Vialli"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Massimo Ferrero, parla al termine del CdA di oggi, nel quale non si è parlato di cessione del club. Per il patron blucerchiato anzi l'addio al club non è neanche contemplato: "Ripeto, è un CdA dettato dalle regole del calcio: abbiamo fatto il CdA per il bilancio, domani o dopodomani verrà pubblicato. Attivo o passivo? Perchè la Samp è così ambita? Perché ho lavorato bene. State facendo fare una brutta figura a Vialli, questo lo voglio dire, che è stata una bandiera della Samp ed è una bravissima persona. Rimango allibito dal fatto che non smentisca, ma perché? Io non ho trattato con nessuno. Ho dato un numeretto e se c'è qualcuno interessato si faccia avanti, ma devo sapere chi è questo qualcuno perché non vendo ad un fondo avendo messo cinque anni di sangue in questo club. Dieci campi di calcio nuovi, abbiamo preso insieme al Genoa il Ferraris, a giugno ci sarà il centro sportivo nuovo, supereremo la Pinetina. Pensiamo a giocare con il Milan che abbiamo una partita importante. Smentisco totalmente l'esistenza di una trattativa, smentisco tutto. Si erano affacciati qualche tempo fa ma io non ho bisogno né voglia di vendere la Sampdoria, c'è MedioBanca come advisor e se qualcuno è interessato vada da lui. I tweet di Mantovani? Chiedetelo a lui, io non ce l'ho Twitter, io mi alzo alla mattina e vado a lavorare".