Intervenuto in mixed zone dopo la vittoria del derby, il giocatore della Sampdoria Karol Linetty ai microfoni di TMW ha detto:

Senti di aver fatto qualcosa di importante?

"Abbiamo fatto gol ma l'importante è che abbiamo giocato come squadra, siamo stati sempre compatti e il Genoa non ha potuto fare molto. Abbiamo fatto due tiri in porta e un gol, abbiamo vinto e questo è l'importante".

Derby brutto e duro?

"Sì, ci sono stati tanti falli, con tanta aggressività. Al Genoa piace fare possesso palla e trovare buchi difensivi ma penso che noi in difesa siamo stati compatti e loro non sono riusciti a fare molto".

Questa gara può essere la svolta di questa stagione?

"Sì può essere ma sappiamo che nei derby non è importante che in classifica se sei sotto o sopra, nei derby si parte da zero".

Quanto sarà complicato salvarsi?

"Sappiamo che siamo ancora sotto in classifica ma vogliamo risalire il più possibile, vogliamo recuperare qualche posizione".