TMW - Samp, pressing per Depaoli. Il Chievo non scende dai 7 milioni

Un incontro dopo l'altro. La Sampdoria lavora forte per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e un jolly come Fabio Depaoli del Chievo Verona è sì gradito a Marco Giampaolo ma proprio per la sua polivalenza è un obiettivo a prescindere del club doriano. Pronti nuovi contatti, arrivano intanto dettagli da Verona raccolti da Tuttomercatoweb.com: il Chievo non si muove per adesso dalla richiesta di 7 milioni di euro.