TMW - Samp, Quagliarella: "Se fossi Mancini mi convocherei in Nazionale"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

Dal palco del Gala "Stelle nello Sport" arrivano alcune dichiarazioni di Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria. Ecco quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com al momento della consegna del premio al calciatore: “E’ un motivo di grande orgoglio e soddisfazione, grazie a tutti voi. In testa alla classifica marcatori? Ad inizio campionato è impossibile aspettarselo. Magari ci si aspetta di arrivare in doppia cifra, ma la squadra poi ti aiuta a raggiungere certi obiettivi. Speriamo di chiudere in bellezza. Il gol più bello? Quello in casa con il Napoli, è puro istinto anche se in quel frangente ho pensato a colpire di tacco e non di piatto. Poi ci vuole anche un po’ di fortuna. La Nazionale? Non lo so, navigo a vista. Nazionale è in buone mani con giocatori giovani e forti. Se fossi Mancini mi convocherei? Sì (sorride ndr). Il feeling con i tifosi? C’è un legame speciale con questa città e questa tifoseria. Dal 2006 mi hanno sempre voluto bene sia nei momenti belli che in quelli brutti. Speriamo di ripagarli con grandi soddisfazioni”.