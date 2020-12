tmw Sampdoria, Augello blindato fino al 2025. Fumata bianca in arrivo anche per Colley

Tommaso Augello e Omar Colley. E' tempo di rinnovi in casa Sampdoria: per il terzino sinistro classe '94 accordo definito fino a giugno 2025. Manca solo l'ufficialità, che verosimilmente arriverà entro fine anno.

Accordo in dirittura d'arrivo anche per Omar Colley: i colloqui delle ultime settimane sono andati a buon fine e il difensore gambiano verrà presto blindato.