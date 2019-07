Fonte: Pietro Mazzara

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è sbarcato a Palermo in queste ore anche se c’è massimo riserbo sui motivi della sua visita nel capoluogo siciliano avendo dribblato la stampa senza rilasciare dichiarazioni. Il numero uno blucerchiato in più di un’occasione aveva fatto trapelare il proprio interesse per il Palermo (che dovrà ripartire dalla Serie D) e il possibile avvicendamento alla Sampdoria, con il gruppo rappresentato da Gianluca Vialli sempre più vicino all’acquisto del club, potrebbe accelerare i tempi.