Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Saltato l'affare con il Cagliari, Marko Pjaca è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione per il finale di stagione. Oggi sembra la Sampdoria l'opzione più probabile per il suo futuro, con i blucerchiati che si sono inseriti a sorpresa per il croato e sembrano intenzionati a chiudere.