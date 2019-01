TMW - Sampdoria, Kownacki vuole il Dusseldorf: manca l'accordo tra club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a ritmo serrato la trattativa per Dawid Kownacki tra Sampdoria e Fortuna Dusseldorf: il giocatore ha scelto il club tedesco e spinge per andare in Germania, forte di un accordo raggiunto già ad inizio settimana ma oltre al prestito semestrale, tra i club non c'è ancora accordo su nulla. I blucerchiati credono nel giocatore (che fu preferito a Piatek un anno e mezzo fa) e non vorrebbero perdere il controllo sul giocatore, mentre i tedeschi naturalmente guardando ai propri interessi e insistono per avere un diritto di riscatto al termine del prestito.