Fonte: Marco Conterio e Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonino La Gumina è pronto a tornare in Serie A: in questo momento la Sampdoria, venduto Caprari, ha esigenza di fare un attaccante e in questi minuti ha chiuso con il centravanti palermitano, proveniente dall'Empoli. L'operazione si chiude in prestito da diciotto mesi con obbligo di riscatto: avvenuto quest'ultimo, firmerà un contratto di ulteriori tre anni.