TMW - Sampdoria, Ramirez: "Europa? Difficile ma ci proveremo"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha parlato a margine della Charity Dinner di Stelle nello Sport all’Acquario di Genova. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Sto bene, sto cercando di recuperare in vista della prossima partita. Obiettivi? Nulla è ancora decisivo, dobbiamo lottare per essere sempre al 100% fino alla fine. Dobbiamo ripartire a testa alta, credendo in quello che facciamo. L'Europa? Difficile, ma ci sono ancora undici partite, non dobbiamo dare niente per scontato".