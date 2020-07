tmw Sannino: "Sono contro il Var. Ha tolto poesia al calcio e c'è troppa tecnologia"

vedi letture

"Sono contro il Var, ha tolto un po' la poesia del calcio". Si esprime così Beppe Sannino nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com. "Ad esempio ieri su Bonaventura c'era rigore e tutti i giocatori chiedevano all'arbitro di andare al Var, mettendo in discussione la sua decisione. Il calcio è diventato troppo tecnologico. Io preferivo un calcio più poetico, con l'errore dell'arbitro e del giocatore. Anche i falli di mano: all'estero certi rigori non li danno ha detto Gasperini. Ma la tecnologia non è uguale dappertutto?"

Your browser does not support the video tag

Beppe Sannino: "Sono contro il Var. Ha tolto poesia al calcio e c'è troppa tecnologia" © video di Lorenzo Marucci