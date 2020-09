tmw Sassuolo, Caputo: "Convocazione in azzurro un sogno, ero emozionatissimo"

L'attaccante del Sassuolo Ciccio Caputo, parla dall'evento speciale “sotto le stelle” per presentare la Prima squadra Maschile e Femminile. Questo il suo pensiero sulla convocazione in Nazionale: "Per me è stata una convocazione diversa, arrivata a 33 anni. Era un sogno per me. Ero emozionatissimo quando è arrivata la convocazione. E' una convocazione che ho condiviso con tutti, grazie al mister, allo staff e alla squadra. Ci tenevo a dirlo. Speriamo di riavere i tifosi con noi".