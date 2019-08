TMW - Sassuolo, Carnevali: "Chiriches, ci siamo quasi. Berardi resta"

Fonte: Alessandro Rimi

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha fatto un punto sul mercato dei neroverdi ai microfoni dei media presenti a Milano, sede delle trattative. Questo quanto raccolto da TMW: "Abbiamo definito oggi stesso l'arrivo di Defrel, un colpo di mercato. Con Chiriches siamo a buon punto e speriamo di chiudere domani. Sicuramente sono due giocatori importanti, vogliamo dare a De Zerbi una rosa sempre più competitiva".

Come avete convinto Defrel?

"L'elemento più importante è la volontà di un giocatore di venire da noi, questo è stato determinante. Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, su Defrel c'erano tante squadre, ma il suo desiderio ha fatto la differenza. Il Sassuolo è un po' come una famiglia".

Demiral è pronto per sostituire l'infortunato Chiellini nella Juve?

"Mi dispiace molto per Chiellini, è un infortunio che non ci voleva. Credo però che Demiral abbia le carte in regola per sostituirlo. Chiaramente non ha grande esperienza in Serie A, ma sono convinto che in una società organizzata come la Juve possa soltanto fare bella figura".

Farete qualcos'altro in entrata?

"Se dovessimo fare un'altra trattativa, faremmo eventualmente una valutazione sul terzino sinistro visto l'infortunio di Rogerio".

L'Inter vi ha chiesto Matri?

"No, non ce l'ha chiesto".

Babacar dove andrà?

"Se non ci sono le condizioni giuste, resta a Sassuolo".

Che succede se la Fiorentina nelle prossime ore torna alla carica per Berardi?

"Berardi è un giocatore importante e in questo momento non prendiamo in considerazione la possibilità di cederlo. È una colonna portante del Sassuolo e con lui andremo avanti anche nella prossima stagione".

Stupito dal grande esordio di Sensi con l'Inter?

"Stefano ha qualità e personalità. Indossare la maglia dell'Inter non è facile per nessuno, ma i nerazzurri hanno fatto la scelta migliore. Siamo dispiaciuti, ma anche molto soddisfatti che Sensi sia arrivato così in alto. Non è un caso che sia uno dei preferiti di mister Conte".

Qual è l'obiettivo del Sassuolo?

"Sarà il campo a dirlo, questa Serie A ha delle difficoltà maggiori rispetto all'anno passato. Noi però vogliamo esprimere un bel calcio e ottenere qualche punto in più".

