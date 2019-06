TMW - Sassuolo, Carnevali: "Inter-Sensi non è chiusa. Gravillion piace"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Dopo un'ora e mezza di summit, non si sblocca l'operazione Stefano Sensi all'Inter. Queste le parole dell'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ai microfoni del nostro inviato: "Ne stiamo parlando, non è ancora fatta e non c'è fretta. Gravillon è un giocatore ci interessa, indipendentemente da questa trattativa ma non solo lui, ci sono giocatori giovani su cui stiamo ragionando. Prestito? Orientativamente sì ma dobbiamo ancora definire tutto. Entro fine settimana? Non c'è premura, né noi né l'Inter quindi vedremo quale sarà la cosa migliore".