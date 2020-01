TMW - Sassuolo, Carnevali: "Mercato? Obiettivo zero entrate e zero uscite"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Genoa-Sassuolo, in rappresentanza dei nero-verdi, ha parlato il dg Giovanni Carnevali. Queste le parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com dalla zona mista del Ferraris: "In certi momenti i giocatori non hanno voglia di parlare, e preferiamo accontentarli. Vengo io a parlare per conto della società. Non siamo abituati a valutare gli arbitri, ma è evidente quanto avvenuto stasera. Siamo usciti danneggiati: possono fare i loro errori, stasere ne è stato fatto più di uno. Al di là delle decisioni abbiamo fatto una buona gara, è mancato qualcosa nella fase conclusiva per fare punti.

C'era da aspettarsi di più da Caputo e Boga?

"Nell'insieme hanno giocato tutti bene, anche loro due hanno aiutato in costruzione. Guardo tutto nel complesso: gioco positivo ma è mancato il risultato".

Troppi passaggi sbagliati?

"Il processo per primi lo facciamo a noi stessi. Quando non vinci, è chiaro che le decisioni possono essere determinanti quanto le situazioni in cui non arrivi a concludere. Ci sono stati vari episodi, bisogna però migliorarsi. Non basta costruire, bisogna anche concludere".

Arriveranno un difensore e un attaccante?

"Tutto varia in base agli infortunati. Abbiamo gente di valore fuori, come Chiriches, Marlon e Defrel... Se avremo difficoltà a recuperarli interverremo, ma l'obiettivo è non fare né entrate né uscite".