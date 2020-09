tmw Sassuolo, De Zerbi: "Boga e Schiappacasse hanno il Covid-19"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla così al termine dell'evento di stasera: "Promesse non se ne fanno nel calcio, se faremo le cose al massimo e avremo la fortuna di avere la salute per tutti, la squadra è forte. La maglia? Belle, ma chi disegna le nostre maglie non sbaglia un colpo, avremo anche uno sponsor prestigioso ma in generale tutte le maglie vanno rispettate, dando tutto. Mercato? Se riusciremo a non privarci dei nostri big sarà un successo, poi se ci sarà qualche intervento in prospettiva daremo qualcosa in più in prospettiva. La stagione è iniziata da pochi giorni, da martedì scorso. La squadra ha qualche defezione, poi ci sono Boga e Schiappacasse col Covid-19, Berardi e Magnanelli infortunati, dovremo dare il prossimo nelle prossime due settimane".