Fonte: dall'inviato Dennis Magrì

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo il commento di Gregoire Defrel, attaccante del Sassuolo, al termine del pareggio in casa del Lecce: "Potevamo sia vincere che perdere alla fine, ma abbiamo giocato un buon secondo tempo in casa di un Lecce tosto. Anche oggi abbiamo reagito, pure quando perdevamo, e possiamo essere contenti. Ora arriva il derby col Bologna, va preparato bene e dovremo dare tutti qualcosa in più".