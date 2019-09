TMW - Sassuolo, Defrel: "Ora manca solo il gol, felice di essere tornato"

Fonte: Dall'inviato, Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Sassuolo, Gregoire Defrel, ha analizzato in zona mista la vittoria di oggi con la SPAL. Questo quanto raccolto da TMW: "Oggi mi sono divertito tanto, quasi tutti hanno fatto molto bene. Abbiamo meritato i tre punti e dobbiamo continuare così".

Quanto era importante reagire dopo Roma?

"Molto. All'inizio avevamo ancora qualche scoria, ma poi siamo stati bravi a reagire subito".

Manca solo il gol.

"Arriverà, spero. Oggi ci ha pensato Caputo. L'importante è che il Sassuolo faccia tanti gol".

Come si è trovato da falso nueve?

"Mi sono trovato bene. L'avevo provato anche due-tre volte l'anno scorso. Per me il ruolo non è un problema".

L'attacco del Sassuolo è il migliore della Serie A.

"Giochiamo bene a calcio e facciamo gol. È bello così, dobbiamo continuare a lavorare e fare più punti possibile".

Com'è stato tornare al Sassuolo?

"Sono molto contento di essere tornato, è tutto perfetto per me".

A Parma con quale obiettivo?

"Andiamo a vincere, questa è una settimana molto importante e dobbiamo prepare bene anche la prossima gara".