TMW - Sassuolo, Defrel: "Siamo fastidiosi. Io sia punta che sulla destra"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Gregoire Defrel, attaccante del Sassuolo, in zona mista dopo la vittoria nero-verde in casa della SPAL: "Siamo in un bel momento e oggi l'abbiamo fatto vedere: non abbiamo mollato fino alla fine ed è una grande vittoria. Dopo due mesi e mezzo fisicamente non è facile, sto ritrovando piano piano le giuste sensazioni e sono contento. Davanti siamo molto fastidiosi. Vogliamo continuare così, e sento che tutti stiamo lavorando bene. Vogliamo continuare così sperando di arrivare più in alto possibile".

Tante scelte là davanti per De Zerbi.

"Mi ha detto tante volte che posso giocare sia da punta che sulla destra. In attacco stiamo tutti facendo bene e siamo pronti, meglio così. Anche per il mister".

Domenica c'è il Parma.

"Una squadra tosta, anche all'andata ci hanno fatto molto male. Sarà come oggi, sono molto fisici e dovremo trovare il modo di dargli fastidio".