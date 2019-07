TMW - Sassuolo, fatta per Meroni dal Pisa. In Toscana va Marin

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Novità per il futuro di Andrea Meroni, centrale difensivo classe 1997 del Pisa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Sassuolo avrebbe deciso di chiudere per l'acquisto del cartellino del ragazzo di Monza: contestualmente il club nerazzurro preleverà a titolo definitivo le prestazioni sportive di Marius Marin. A Meroni quattro anni di contratto con il club neroverde e prestito al Pisa per il prossimo campionato.