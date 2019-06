© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Varie ipotesi di mercato per Gian Marco Ferrari, difensore centrale del Sassuolo. Il giocatore classe '92 è reduce da una stagione con i neroverdi in cui ha messo insieme 31 presenze con 4 reti. Adesso si registra un forte interessamento per lui da parte dell'Atalanta e anche del Siviglia. Ferrari è pronto insomma per un ulteriore salto di qualità