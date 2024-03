Le pagelle del Sassuolo - Neroverdi coriacei, ma in ripartenza non si punge

Roma-Sassuolo

Consigli 6 - Sul gol può poco, per il resto si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

Pedersen 5,5 - Le discese di El Shaarawy lo fanno soffrire parecchio, lascia spesso qualche spazio di troppo. Un paio di discese però sono ficcanti.



Erlic 6,5 - Non sbaglia praticamente mai in chiusura, con Lukaku che viene sistematicamente ben marcato, l'unica macchia arriva allo scadere quando Azmoun lo anticipa obbligandolo al giallo che gli farà perdere lo scontro diretto salvezza con il Sassuolo.



Ferrari 6,5 - Insieme al compagno di reparto non fa praticamente mai passare uno spillo in zona centrale, obbligando Lukaku a lavorare spesso spalle alla porta e rendendo inefficaci i piazzati giallorossi.

Viti 6 - Poteva essere l'eroe di giornata pescando il gol del pareggio, ma il suo tap in finisce altissimo. Difensivamente la sua gara è ordinata, con Aouar che spesso tende ad accentrarsi anzichè cercare il duello (dall'86' Tressoldi sv).



Obiang 6 - Tanto lavoro in fase di copertura, deve correre parecchio per riuscire a togliere fiato e idee alla Roma. Dalla parte opposta incide un po' di meno provando una botta da fuori senza risultati. (dal 73' Volpato 6 - Porta un po' di vivacità ed imprevedibilità lì davanti, ma non basta per sbloccare offensivamente i suoi).

Racic 6 - Cerca di rendersi pericoloso dal limite dell'area, impegnato parecchio in fase di distruzione del gioco avversario. (dall' 80' Bajrami sv - Una bella sgasata appena entrato che porta all'occasionissima capitata a Viti, per il resto c'è poco tempo per incidere).

Henrique 6 - Chiamato a portare qualità nei ribaltamenti di fronte, a tratti ci riesce anche ma è una partita dove deve dare più sostanza che altro.

Defrel 5,5 - Di palloni lì davanti ne arrivano un po' pochi, prova a mettere la sua velocità per riuscire a pungere in ripartenza, senza grossi successi. (dal 73' Boloca 5,5 - Fatica un po' a entrare nel vivo del gioco e a farsi notare per cambiare le sorti del match).

Pinamonti 5,5 - Lavoro più di sportellate che altro, prova un paio di sponde e uno scarico interessante, ma in generale viene chiuso nella morsa della difesa giallorossa. (dall'81' Mulattieri sv).

Laurentie 6 - Del trio offensivo è quello che ha qualche iniziativa in più, cercando con gli strappi e le incursioni in area di far traballare la difesa della Roma.

Davide Ballardini 6 - Il suo Sassuolo è coriaceo, concede pochissimo alla Roma, ma non basta per uscirne con un risultato positivo. Pellegrini pesca un gran gol e lì davanti in transizione non arrivano i pericoli giusti per togliere lo 0 dalla casella gol fatti.