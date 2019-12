© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol ogni 93' in campo sono un rendimento difficile da non prendere in considerazione. Per questo motivo Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo ma protagonista in B con l'Ascoli e in Nazionale con l'Under21 di Nicolato, potrebbe essere uno degli uomini mercato di gennaio. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione infatti il Benfica sta continuando a lavorare sul giovane attaccante, con Juventus e Napoli che lo hanno seguito nel recente passato chiedendo anche informazioni sulla sua posizione. Sullo sfondo, poi, rimane il Milan alla ricerca di rinforzi sul fronte offensivo.