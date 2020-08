tmw Sassuolo, in tanti su Tripaldelli. Offerte da 1,5 milioni: i neroverdi vorrebbero di più

Si è da poco concluso il campionato di Serie A, ma per i giocatori ed i club è già tempo di programmare il proprio futuro. A tenere banco in casa Sassuolo è la vicenda legata ad Alessandro Tripaldelli che, dopo l'operazione per risolvere il problema dovuto ad una sports hernia dello scorso gennaio, ha vissuto 6 mesi da separato in casa per non aver rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2022. Nonostante ciò, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il terzino classe '99 è richiestissimo con Atalanta, Bologna, Cagliari, Torino, Parma e Osasuna che hanno messo gli occhi su di lui arrivando ad offrire 1,5 milioni di euro al Sassuolo che prende tempo. Carnevali e i dirigenti neroverdi vorrebbero monetizzare di più, ma le sole 2 presenze in Serie A non aiutano a far lievitare il prezzo. Da ora in poi ogni giorno potrebbe essere quello buono per la sua cessione.