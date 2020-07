tmw Sassuolo, Mazzitelli: "Mi sento pronto per la Serie A. Ne parleremo con club"

Con l'Entella ha centrato la salvezza in Serie B, ma il futuro di Luca Mazzitelli è legato al Sassuolo, club di Serie A con il quale è sotto contratto. Attraverso i microfoni di TMW il giocatore ha fatto il punto sul futuro: "Per quanto riguarda il mio futuro vedremo: ho altri due anni di contratto, ne parleremo. Certo è che mi piacerebbe giocare in Serie A, mi sento pronto, questo passaggio in B è stato per presentarmi poi al meglio al via della prossima stagione”.