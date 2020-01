TMW - Sassuolo, Obiang: "Auguro alla Samp di superare questo momento"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il centrocampista del Sassuolo Pedro Obiang ha commentato in zona mista il match pareggiato contro la Sampdoria: “È stata dura oggi giocare contro la mia ex squadra, però alla fine sono riuscito a fare la mia partita. Nel finale ci siamo abbracciati perché per noi questo pareggio vale come una vittoria. Abbiamo giocato col cuore per portarci a casa questo punto prezioso”.

Sulla Sampdoria: “A livello di emozioni e di tifoseria non è cambiato niente, la spinta è sempre la stessa. Ovviamente sono in un momento di difficoltà per la classifica, ma credo che la tifoseria li sosterrà e i ragazzi ne verranno fuori”.

Sul mancato ritorno in blucerchiato: “Sì mi sarebbe piaciuto, penso che lo sappiano tutti, ma alla fine credo che il Sassuolo sia la squadra che ha spinto di più per prendermi e sono contento di questa scelta. Il mister mi ha voluto fortemente e credo che il campo stia dimostrando che ho fatto una scelta giusta”.

Sul momento della Samp: “Faccio l’in bocca al lupo alla Samp, penso che abbiano una bella tifoseria, auguro loro di riuscire a salvarsi e di superare questo momento”.

Sul Sassuolo: “Penso che valiamo qualcosa in più di quello che dice la classifica, ma dobbiamo dimostrarlo con i punti sul campo”.