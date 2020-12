tmw Sassuolo, Odgaard può rientrare dal prestito al Lugano: si deciderà il 4 gennaio

Potrebbe concludersi nei primi giorni del 2021 l'avventura al Lugano dell'attaccante Jens Odgaard. Arrivato la scorsa estate in prestito dal Sassuolo, l'attaccante classe '99 nella prima parte di stagione col passare delle partite ha trovato sempre meno spazio e, adesso, potrebbe decidere di interrompere la sua avventura in Svizzera per tornare in Emilia e poi, successivamente, andare in prestito altrove.

Odgaard tornerà a Lugano il 4 gennaio: in quella occasione ci sarà un confronto con la società e, molto probabilmente, si sancirà il divorzio.