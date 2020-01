TMW - Sassuolo, Rogerio: "Siamo mancati in esperienza e furbizia"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

Il laterale mancino brasiliano del Sassuolo Rogerio, intervenuto poco fa in conferenza stampa presso il centro tecnico Mapei Football Center, ha risposto alle domande della stampa riguardante il periodo della squadra e le sue condizioni fisiche.

Stagione complicata per te, come stai ora? Sei al 100%?

“La stagione è iniziata nel peggiore dei modi ma era una lesione che mi portavo dietro da tempo e l’operazione era necessaria. Sono rientrato, ho fatto alcune partite, non sono ancora al meglio ma posso aiutare la squadra”.

Stagione complicata anche per la squadra con molti infortuni soprattutto in difesa. I punti in classifica, meno di quelli che ci si aspettava a inizio stagione, sono dovuti anche ai tanti problemi fisici?

“Sicuramente, con la squadra al completo avremmo fatto meglio, ma anche chi ha sostituito gli infortunati lo ha fatto al meglio. Ci è mancata un po’ di esperienza in più soprattutto nei minuti finali delle partita, ma questo fa parte della crescita di tutti. Speriamo che al ritorno riusciremo a fare prestazioni migliori".

La partita contro la Samp ha raccontato che siete cresciuti, riuscendo a gestire con maturità l’inferiorità numerica per tanto tempo portando a casa un risultato comunque positivo...

"E’ vero, ci siamo comportati bene in difesa, volevamo vincere ma l’espulsione ha cambiato la gara. Però non abbiamo mollato un centimetro perché sapevamo che uscire con un risultato positivo sarebbe stato importante anche per il morale".

Roma prossima avversaria, all’andata avete subito 4 gol nel primo tempo. Come pensate di limitarli?

"Dobbiamo fare la gara perfetta, è una squadra che gioca bene e con grandissimi calciatori. SI sono rinforzati ancora di più con l'arrivo del nuovo allenatore, noi dobbiamo fare la nostra gara e dimostrare il nostro potenziale".

Dopo l’episodio dell'espulsione contro la Samp, vi siete sentiti penalizzati?

"Queste sono cose che non riguardano noi giocatori, pensiamo al campo. La società deve pensare a questo".

Cosa vi manca per fare punti?

"A noi è mancata la continuità nei risultati, perché come prestazioni abbiamo sbagliato poche gare. La squadra è mancata in esperienza e furbizia, ma queste sono cose che vengono con il tempo".

Come vi spiegate il passaggio da black out totali come quello di Udine a partite toste come con il Torino o la Samp?

"E’ quello che dicevo rispetto alla continuità. Credo che la gara con l'Udinese sia stata bugiarda, ma quello che manca è sicuramente la continuità. Con il mister cerchiamo di guardare sempre gli errori per non ripeterli".

Ti ha stupito Kyriakopoulos, come vi rapportati?

"Con il suo arrivo la squadra è migliorata e ognuno cercherà di fare meglio dell’altro per giocare, quindi la competizione tra noi può essere solo che positiva per la squadra".