TMW - Sassuolo, Romagna: "Ci teniamo stretti il punto oggi"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio conquistato in casa della Sampdoria, il difensore del Sassuolo Filippo Romagna è intervenuto in mixed zone. Ecco le sue parole riprese da TMW: "E' stata una partita di sofferenza, ci siamo difesi molto bene e abbiamo provato a ripartire. Ovviamente noi eravamo venuti qui per vincere, ci abbiamo provato anche nel secondo tempo ma va bene anche così, ci teniamo stretto questo punto".

Genova non vi porta bene. Cosa vi ha detto Peluso sull'espulsione?

"Lui aveva un'idea differente da quella dell'arbitro, siamo stati bravi a capire che sarebbe stata una partita di sofferenza e ci siamo riusciti a difendere molto bene, quindi va bene così".

Sui problemi fisici?

"Sono problemini superficiali, riesco ad andare avanti tranquillamente, non è un problema. Sono contento di giocare, quindi va bene così".

Hai giocato in coppia con Kyriakopoulos dopo l'espulsione?

"Voglio fargli tanti complimenti, era una partita molto difficile, ha fatto una grande prestazione. Non sembrava la prima volta che faceva il difensore centrale ed è stato molto bravo".

Domenica c'è la Roma?

"Sarà una partita molto difficile ma ci prepareremo alla grande per fare un'ottima partita".