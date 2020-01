© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si allunga la lista dei pretendenti per Leonardo Sernicola, terzino sinistro di proprietà del Sassuolo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sul giocatore che rientrerà dal prestito attivato la scorsa estate alla Virtus Entella, oltre ad Ascoli, Pisa e Spezia, si sarebbe mossa anche la Juve Stabia che si è subito messa in forte concorrenza con il Pisa da tempo in pole sul giocatore.