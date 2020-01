Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver trovato poco spazio in questi primi mesi con la maglia del Sassuolo, appena tre presenze, il terzino sinistro Alessandro Tripaldelli è pronto a cambiare aria in questa finestra di mercato per andare a cercare un maggiore minutaggio sempre in Serie A. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione alla porta del club emiliano avrebbero bussato tre club di massima serie come Bologna, Fiorentina e Genoa chiedendo informazioni sul giovane esterno.