TMW - Sassuolo, tre pretendenti per Kolaj: Pisa, Trapani e Padova

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aristidi Kolaj, giovanissimo attaccante esterno del Sassuolo, ha diverse richieste in serie B ed in serie C. Secondo quanto raccolto da TMW sono due i club del campionato cadetto sulle tracce del classe '99: si tratta di Pisa e Trapani. In serie C invece il ragazzo è seguito dal Padova. Il tecnico De Zerbi ha dato il suo consenso alla cessione, ma solo in prestito.