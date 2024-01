Ufficiale Sorrento, colpo in attacco: dal Lumezzane arriva l'esterno Kolaj

Il Sorrento Calcio 1945 rende noto di aver acquisito – in prestito dal Lumezzane – le prestazioni sportive di Aristidi Kolaj. Kolaj, nato a Marino il 9 aprile del 1999, è un attaccante cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo (15 reti in Primavera 1 tra il 2017 ed il 2019) con all’attivo anche 20 presenze ed un gol in B con l’Alessandria. Kolai ha maturato sin qui 93 presenze in Serie C (32 delle quali nel girone C con il Pescara.

Per lui 12 reti tra i professionisti e 8 apparizioni in questa prima parte di stagione con il Lumezzane.