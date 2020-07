tmw Sassuolo, tutti vogliono Boga? Carnevali: "Qualcuno della rosa è anche più corteggiato"

"Un finale di campionato più che buono, ora cerchiamo di portarlo a termine nel migliore dei modi". Parla così Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, a margine dell'Assemblea di Lega in scena questa mattina a Milano. "Boga e Berardi? Il mister ha detto una cosa giusta, abbiamo dei grandi giocatori con potenzialità per giocare nelle squadra big. La politica del Sassuolo è chiara, cercheremo di vendere il meno possibile e se lo dovessimo fare sarà perché ci sono delle opportunità. Dobbiamo continuare a portare avanti il progetto Sassuolo anche il prossimo anno, l'ottavo in Serie A. Boga il più corteggiato? Non solo, anzi. Forse ce n'è qualcuno anche più corteggiato di lui...".